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Во Львове COVID-19 за сутки унес жизни известных в городе журналистки, предпринимателя и профессора

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
4,4 т.
Трое известных львовян умерли за сутки от коронавируса

Трое известных львовян умерли за сутки от коронавируса. Иллюстрация

Трое известных львовян умерли за сутки от коронавируса (COVID-19).

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Как сообщает "Еспресо.Захід", на 53-м году жизни скончалась главный редактор газеты "Бойківська думка" Иванна Русин.

Она была выпускницей факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко, членом Национального союза журналистов Украины с 2001 года, членом секретариата Львовской облорганизации НСЖУ.

Также среди умерших – известный предприниматель, бывший вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICCUkraine Михаил Коропецкий. Ему было 62 года.

Кроме того, болезнь унесла жизни общественного деятеля, бывшего лектора Украинского свободного университета в Мюнхене, профессора кафедры украиноведения Национального медицинского университета имени Данила Галицкого Игоря Ходака. Он долгое время был главным редактором издательства "Червона Калина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа от коронавируса умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Львовской области Василий Савенко.

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