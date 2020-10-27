Во Львове 56-летней женщине удалили полуторакилограммовую кисту с паразитами. Фото

Во Львове в Клинической больнице скорой медицинской помощи хирурги удалили 56-летней женщине эхинококковую кисту весом в полтора килограмма.

Как сообщили на Facebook-странице учреждения, новообразование занимало 90% объема селезенки и было размером 16х17 см. Но специалисты больницы удалили кисту и сумели сохранить селезенку (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"56-летняя женщина обратилась с жалобами на боль в животе и под ребрами с левой стороны. Она уже знала, что у нее киста. Однако не была уверена, что требуется оперативное вмешательство. Но обследование у нас показало: это именно эхинококковая киста и откладывать операцию не стоит", – проинформировали медики.

По словам специалистов, возбудителем кисты является личиночная стадия паразита эхинококка, который при попадании в организм человека разрастается в кисту.

"Только полтора часа – и образования нету. Наши медики успешно справились! Хотя сложность такого вмешательства заключалась в том, что киста находилась очень близко к таким важным органам как желудок, поджелудочная железа и к сосудам", – говорят в больнице.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Вскоре ее выпишут из больницы.

Образование занимало 90% объема селезенки Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова / Facebook

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