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24 марта • обновлено в 11:15
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Артемий Сурин
Артемий Сурин
Бизнесмен, путешественник, блогер Все статьи автора

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

7.2т

Ну Всё.

Французские и бельгийские врачи в ближайшие дни планируют начать официально использовать ГидроксиХлорохин для лечения коронавируса.

Уточняется, что это лекарство, которое существует на рынке уже 40 лет, будет доступно только госпиталям и отделениям интенсивной терапии для самых серьезных пациентов.

Напомню что во Франции накануне успешно испытали лекарство от коронавируса.

Французские ученые провели первые клинические исследования гидроксихлорохина отдельно и в сочетании с антибиотиком азитромицином для лечения COVID-19.

/Описание приведено в журнале "International Journal of Antimicrobial Agents"/

В исследовании приняли участие 36 взрослых пациентов с симптомами COVID-19 и те, у кого было подтверждено носительство коронавируса.

Шестеро пациентов, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции азитромицин.

В итоге уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

АПДЕЙТ:

Премьер-министр уточнил, что нужно провести ещё дополнительные тесты, на которые уйдёт 5-6 дней.

Кроме того:

Бельгийский центр медицинских исследований только что заявил по национальному телевидению, что при правильном применении гидроксихлорохина коронавирус полностью исчезает на 6 день.

В комментах размещу ссылки на подтверждение информации, указанной выше

Поэтому, отменяем панику, Друзья:

МЫ ВСЕ ВЫЖИВЕМ.

И это хорошая новость.

Сложная новость в том, что инерция кризиса, последствий и страхов будет длиться (а порой и использоваться) - ещё долгое время.

Будьте готовы к борьбе за место под солнцем в новом мире после коронавируса.

Но в любом случае, будьте уверены и не бойтесь.

Всё будет хорошо

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Автор
Артемий Сурин Артемий Сурин
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
Источник
Источник: Facebook Артема Суріна
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