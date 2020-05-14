Во Франции нашли "нулевого" пациента с COVID-19: статистика по коронавирусу на 14 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире поразил уже более 4,4 млн человек, а во Франции нашли "нулевого" пациента с COVID-19: он появился еще в декабре 2019 года, почти за месяц до первых официальных случаев заражения в стране.

По мнению ученых из Института генетики Лондонского университетского колледжа, именно в тот период болезнь, вероятно, начала распространяться по миру. По состоянию на 14 мая она успела лишить жизни уже более 298 тыс. человек.

Больше всего заболевших в таких странах: США – более 1,4 млн пациентов, Испания – свыше 272 тысяч и Россия – более 252 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирус в мире СНБО

Что важно знать об атаке коронавируса:

Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19: заразились всего 16 847 человек, умерли 456, выздоровели 4 143.

С 22 мая в нашей стране планируют ввести очередное послабление карантина.

Тем временем в России, несмотря на стремительный рост заболеваемости, уже начали существенные послабления ограничительных мер и разрешили людям ходить на работу в обычном режиме.

В Италии спрогнозировали, что коронавирус может потерять свою силу и исчезнуть еще до появления вакцины против этой болезни.

Главное за 14 мая:

16:38 – Глава подразделения по вакцинам Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС) Марко Кавальери заявил, что при оптимистическом сценарии вакцина от COVID-19 может быть одобрена примерно через год.

15:45 –Кабинет министров в ответ на призыв президента Владимира Зеленского разрешил работу непродовольственных рынков в Украине.

15:05 – Мэр Киева Виталий Кличко показал убедительное видео с врачом-неврологом городской клинической больницы №1 Алексеем Арефьевым, который победил коронавирус COVID-19.

14:55 – Швейцарский филогенетик заявил, что новый тип коронавируса COVID-19 зародился и распространился по миру именно из Китая, и это не подлежит сомнению.

14:07 – Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города пользоваться метро после его открытия только по необходимости, соблюдая все правила безопасности, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

13:54 – Во Львове утвердили следующий этап ослабления карантина. В частности, с 18 мая откроются магазины, расположенные в торговых центрах.

13:33 – В Бельгии с 18 мая начнется вторая фаза выхода из карантина в связи с пандемией коронавируса. Будет частично возобновлена работа школ, также откроются музеи.

13:12 – Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на проезд в общественном транспорте Киева после полноценного восстановления его работы, которую приостанавливали из-за пандемии коронавируса COVID-19, повышать не планируют.

13:03 – Служба общественного здравоохранения Британии одобрила для применения тесты на определение антител к коронавирусу производства швейцарской компании Roche.

12:48 – Данные исследования Института здоровья Карлоса III показали, что в Испании коронавирус поразил 5% населения страны. При этом в разных регионах статистика заболеваемости существенно отличается.

12:11 – Врачи из Нью-Йорка установили, что почечная недостаточность развивается у трети госпитализированных с коронавирусом.

12:10 – В Ивано-Франковской городской клинической больнице от коронавируса скончался известный на Прикарпатье онкоуролог Игорь Закала.

12:07 – В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года, 15 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, а также шестеро детей (четыре девочки от 2 до 16 лет и двое мальчиков 12-ти и 16-ти лет).

11:57 – В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 14 мая зафиксировано еще 8 новых случаев коронавируса. Всего их – 48.

11:37 – Глава Минздрава заявил, что почти все области Украины уже выплатили надбавки в 300% медикам, борющимся с коронавирусом, за март.

11:05 – За сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее количество заразившихся достигло 252 245. Умерли 2035 человек.

10:54 – По словам Степанова, метро в Киеве может быть открыто с 25 мая, только если столица будет соответствовать противоэпидемиологическим критериям, разработанным экспертами Минздрава.

10:43 – Максим Степанов сообщил, что в Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших.

10:32 – Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит законопроект сенатора Линдси Грэма по введению санкций против Китая из-за пандемии COVID-19.

10:14 – Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал новые послабления карантина с 22 мая. Речь идет о проведении спортивных соревнований без зрителей, открытии гостиниц, проведении ВНО, а также запуске общественного транспорта и работе дошкольных учреждений.

10:05 – В США внезапно остановили клинические испытания ремдесивира – антивирусного препарата, который до этого считали самым перспективным лекарством от коронавируса.

09:38 – В Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля зафиксировали 3079 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество выросло до 2012, а на территории области – до 1067.

09:13 – Выяснилось, что пожилые люди наиболее уязвимы к коронавирусу, поскольку в их организме снижено количество специфических молекул, относящихся к микроРНК.

08:59 – По состоянию на утро четверга, 14 мая, в Украине официально подтверждено 16 847 случаев коронавируса COVID-19. Из них 422 заражения были выявлены за последние сутки. От эпидемии в стране уже скончались 456 человек (+17 за сутки). При этом выздоровели 4 143 человека (+477 за сутки).

Коронавирус в Украине Минздрав

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 654 случая;

Волынская область – 535 случаев;

Днепропетровская область – 781 случай;

Донецкая область – 117 случаев;

Житомирская область – 533 случая;

Закарпатская область – 791 случай;

Запорожская область – 347 случаев;

Ивано-Франковская область – 1166 случаев;

Кировоградская область – 432 случая;

г. Киев – 2012 случаев;

Киевская область – 1067 случаев;

Львовская область – 904 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 693 случая;

Полтавская область – 257 случаев;

Ривненская область – 1062 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1033 случая;

Харьковская область – 713 случаев;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 209 случаев;

Черновицкая область – 2516 случаев;

Черкасская область – 348 случаев;

Черниговская область – 84 случая.

Ситуация с коронавирусом СНБО

08:41 – Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что уже скоро в Украине начнут проводить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19 – так называемый ИФА-метод, иммуноферментный анализ.

07:52 – Американские ученые заявили, что одним из самых ранних и очень опасных симптомов COVID-19 является аносмия, или потеря обоняния, которая обещает тяжелую форму течения болезни.

07:14 – По данным Института Роберта Коха, в Германии число случаев коронавируса составило 172 239 (+933 за сутки), скончались 7 723 человека (+89).

07:13 – Европейская комиссия обнародовала рекомендации к новым правилам авиаперелетов. Туристов хотят обязать соблюдать масочный режим и путешествовать без большого багажа.

05:50 – Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации комплексное восстановление работы общественного транспорта в Украине возможно уже в начале июня. Что касается метро, то оно может неодновременно запуститься в разных городах.

05:27 – Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что коронавирус может остаться навсегда и быть одним из постоянных болезней человечества.

05:16 – В ВОЗ предупредили, что для того, чтобы взять коронавирус под полный контроль, может понадобиться не менее пяти лет.

01:30 – Францию после смягчения карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, ждут три опасных периода. Президент Эммануэль Макрон предупредил, что страна может вернуться к жесткому карантину.

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