В Индии мужчину после пропажи нашли в желудке хищной рыбы

В Индийском океане акула напала и растерзала туриста из Шотландии около берега французского острова Реюньон.

Об этом сообщает издание "Вести". В дальнейшем личность пропавшего установят по ДНК-анализу останков.

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По данным издания, 44-летний мужчина ушел плавать и пропал. Вскоре жена забила тревогу, поскольку ее супруг бесследно исчез. Спасатели организовали поисковую операцию, после чего туриста искали при помощи вертолета и морских судов.

Несколько дней о пропавшем безвести ничего не было известно, пока вблизи туристических пляжей заметили акулу. Ее поймали и в ходе вскрытия в желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцом.

Впоследствии останки направили на ДНК-экспертизу. Но супруга пропавшего мужчины уже заявила, что идентифицировала обручальное кольцо супруга.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США мужчина при помощи дрона случайно сфотографировал, как его дети купаются с акулами.

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