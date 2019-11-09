В Индии мужчину после пропажи нашли в желудке хищной рыбы

В Индийском океане акула напала и растерзала туриста из Шотландии около берега французского острова Реюньон.
Об этом сообщает издание "Вести". В дальнейшем личность пропавшего установят по ДНК-анализу останков.
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По данным издания, 44-летний мужчина ушел плавать и пропал. Вскоре жена забила тревогу, поскольку ее супруг бесследно исчез. Спасатели организовали поисковую операцию, после чего туриста искали при помощи вертолета и морских судов.
Несколько дней о пропавшем безвести ничего не было известно, пока вблизи туристических пляжей заметили акулу. Ее поймали и в ходе вскрытия в желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцом.
Впоследствии останки направили на ДНК-экспертизу. Но супруга пропавшего мужчины уже заявила, что идентифицировала обручальное кольцо супруга.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США мужчина при помощи дрона случайно сфотографировал, как его дети купаются с акулами.
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