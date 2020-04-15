В больнице Львова произошел взрыв: есть погибший

Юрий Сергиенко Расследования 18:19, 15.04.2020 Обновлено: 19:16, 15.04.2020

На территории больницы Львова произошел взрыв, в результате которого погиб 43-летний мужчина.

Инцидент произошел во Франковском районе города 15 апреля около 16:00, сообщает полиция Львовской области.

По предварительным данным, взорвалась ручная граната. Появились первые фото с места происшествия.

На месте работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний житель Львова.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 апреля вспыхнул крупный пожар со взрывом в здании трансформаторной подстанции возле метро "Харьковская".

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