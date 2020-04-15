В больнице Львова произошел взрыв: есть погибший
На территории больницы Львова произошел взрыв, в результате которого погиб 43-летний мужчина.
Инцидент произошел во Франковском районе города 15 апреля около 16:00, сообщает полиция Львовской области.
По предварительным данным, взорвалась ручная граната. Появились первые фото с места происшествия.
На месте работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины.
Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний житель Львова.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
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