"Внутри меня маленькая девочка!" Онкобольная Алла Мазур растрогала сеть новым рассказом

Онкобольная ведущая новостей на канале "1+1" Алла Мазур растрогала сеть новым рассказом о подарке от коллеги.

Приятельница презентовала ей очень позитивную картину. Об этом Мазур написала на своей странице в Facebook.

"Глоток энергии и радости. Друзья и коллеги знают, чем поддержать! Внутри меня прыгает на одной ножке маленькая девочка – так мне нравится этот пейзаж! А главное – получила его из рук автора: такой же непреодолимой оптимистки – и моей коллеги из ТСН Леси Гладыш. Лесюня – спасибо!

Если вдруг задумаетесь, чем порадовать знакомого в дни болезни – подарите ему что-то такое солнечное. А как бы себя не чувствовал – хочется веры и радости. Чего-то красивого и вкусненького. Разгоняющего тучи. И это наполняет твой день светом!" – поделилась Мазур.

Алла Мазур facebook.com/1plus1.AllaMazur

"А вот что делает государство, чтобы у онкобольных в Украине увеличились надежда и оптимизм – будем говорить сегодня в ТСН недели. Присоединяйтесь!" – призвала ведущая.

Поклонники Аллы Мазур отреагировали на ее пост и оставили множество комментариев поддержки. Они пожелали ей скорейшего выздоровления.

facebook.com/1plus1.AllaMazur

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мазур рассказала о новой проблеме. В сети появились фейковые сообщения с неточной информацией о ходе лечения ведущей и с неизвестными ей "благотворительными призывами".

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