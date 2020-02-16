Главная Новости
16 февраля • обновлено в 23:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Внутри меня маленькая девочка!" Онкобольная Алла Мазур растрогала сеть новым рассказом

1.1т
Читать материал на украинском

Онкобольная ведущая новостей на канале "1+1" Алла Мазур растрогала сеть новым рассказом о подарке от коллеги.

Приятельница презентовала ей очень позитивную картину. Об этом Мазур написала на своей странице в Facebook.

"Глоток энергии и радости. Друзья и коллеги знают, чем поддержать! Внутри меня прыгает на одной ножке маленькая девочка – так мне нравится этот пейзаж! А главное – получила его из рук автора: такой же непреодолимой оптимистки – и моей коллеги из ТСН Леси Гладыш. Лесюня – спасибо!

Если вдруг задумаетесь, чем порадовать знакомого в дни болезни – подарите ему что-то такое солнечное. А как бы себя не чувствовал – хочется веры и радости. Чего-то красивого и вкусненького. Разгоняющего тучи. И это наполняет твой день светом!" – поделилась Мазур.

Алла Мазур

Алла Мазур

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Новости
Онкобольная Алла Мазур впервые после "химии" появилась на ТВ: фото и видео

"А вот что делает государство, чтобы у онкобольных в Украине увеличились надежда и оптимизм – будем говорить сегодня в ТСН недели. Присоединяйтесь!" – призвала ведущая.

Поклонники Аллы Мазур отреагировали на ее пост и оставили множество комментариев поддержки. Они пожелали ей скорейшего выздоровления.

"Внутри меня маленькая девочка!" Онкобольная Алла Мазур растрогала сеть новым рассказом

facebook.com/1plus1.AllaMazur

"Внутри меня маленькая девочка!" Онкобольная Алла Мазур растрогала сеть новым рассказом

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мазур рассказала о новой проблеме. В сети появились фейковые сообщения с неточной информацией о ходе лечения ведущей и с неизвестными ей "благотворительными призывами".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Алла Мазур
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги