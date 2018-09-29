’’Внуки Ленина грозят расправой’’: Почаевская лавра призвала о помощи

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры (УПЦ МП) митрополит Владимир заявил, что в адрес святыни поступают угрозы.
Он попросил небезразличных украинцев в случае необходимости защитить обитель, говорится на официальном сайте Лавры.
"Учитывая ситуацию, которая сложилась, и по информации, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которые усиливаются, видимо, и нам придется что-то пережить. Поэтому просим вашей поддержки, в первую очередь молитвенной, моральной и видимо понадобится ваше физическое присутствие", - сказал митрополит.
Свято-Успенська Лавра
сайт Свято-Успенської Лаври
"Теперь не 17-й год двадцатого века, и не разгул октябрьской революции, однако внуки Ленина - по духу, грозят расправой, а потому защитим свою святыню", - добавил он.
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