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’’Внуки Ленина грозят расправой’’: Почаевская лавра призвала о помощи

15.3тЧитать материал на украинском

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры (УПЦ МП) митрополит Владимир заявил, что в адрес святыни поступают угрозы.

Он попросил небезразличных украинцев в случае необходимости защитить обитель, говорится на официальном сайте Лавры.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась, и по информации, которой мы располагаем, и по угрозам расправой, которые усиливаются, видимо, и нам придется что-то пережить. Поэтому просим вашей поддержки, в первую очередь молитвенной, моральной и видимо понадобится ваше физическое присутствие", - сказал митрополит.

Свято-Успенська Лавра

Свято-Успенська Лавра

сайт Свято-Успенської Лаври

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"Теперь не 17-й год двадцатого века, и не разгул октябрьской революции, однако внуки Ленина - по духу, грозят расправой, а потому защитим свою святыню", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Константинополе заявили, что путь Украинской православной церкви к автокефалии необратим.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МППочаївська лавра
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
пусть в мацкву чешет к гундяю
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Свою... Ключевое слово.... Свое- защищайте. А чужое, украденное- таки придется отдать.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
мацковський паханат готується до силових дій
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