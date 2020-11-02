Вновь избранный мэр Белгород-Днестровского заболел COVID-19

Виталий Граждан, выигравший выборы и ставший мэром Белгород-Днестровского Одесской области, заболел коронавирусной болезнью.

О том, что тест дал положительный результат, он сообщил сам на своей странице в Facebook. Городской голова заявил, что не будет собирать сессию горсовета, чтобы не подвергать окружающих риску.

"30 октября постановлением Белгород-Днестровской ТИК я был признан избранным на должность городского главы Белгород-Днестровского... Согласно законодательству Украины мы уже имеем право созывать очередную сессию горсовета и приводить к присяге новоизбранный депутатский корпус и городского голову. Но, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня, тест показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому", – написал он.

Он пообещал максимально быстро провести все предусмотренные протоколом процедуры и приступить к выполнению служебных обязанностей, как только позволит состояние его здоровья.

У мэра Белгород-Днестровского диагностировали COVID-19 Фото: Виталий Граждан – мэр Белгород-Днестровского

Ранее OBOZREVATELсообщил, что от коронавирусной болезни умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук.