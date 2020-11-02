Вновь избранный мэр Белгород-Днестровского заболел COVID-19
Болезь диагностировали у Виталия Граждана
Он находится на самоизоляции
Из-за этого первую после местных выборов сессию горсовета отложили
Виталий Граждан, выигравший выборы и ставший мэром Белгород-Днестровского Одесской области, заболел коронавирусной болезнью.
О том, что тест дал положительный результат, он сообщил сам на своей странице в Facebook. Городской голова заявил, что не будет собирать сессию горсовета, чтобы не подвергать окружающих риску.
"30 октября постановлением Белгород-Днестровской ТИК я был признан избранным на должность городского главы Белгорода-Днестровского... Согласно законодательству Украины мы уже имеем право созывать очередную сессию горсовета и приводить к присяге новоизбранный депутатский корпус и городского голову. Но, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня, тест показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому", – написал он.
Он пообещал максимально быстро провести все предусмотренные протоколом процедуры и приступить к выполнению служебных обязанностей, как только позволит состояние его здоровья.
Ранее OBOZREVATELсообщил, что от коронавирусной болезни умер действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук.