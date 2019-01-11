ВНО 2019: какие сюрпризы ждут украинцев и что нужно знать

В начале февраля в Украине начнется регистрация на Внешнее независимое оценивание. Ежегодные экзамены помогают абитуриентам оценить свои возможности и поступить в выбранные университеты. При этом из года в год отечественное Минобразование вносит изменения в систему ВНО, держа выпускников школ в постоянном тонусе.

Поэтому OBOZREVATEL разобрался, как будет проходить оценивание в 2019 году и что важно знать.

Есть ли нововведения в этом году?

Изменений несколько.

Первое — каждый ученик школы при регистрации должен предоставить ID-карту.

Именно на базе этого документа и будет проходить оформление. В МОН уже призвали родителей учеников, а также органы Миграционный службы Украины как можно быстрее решить вопрос.

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Подавать при регистрации другой документ могут только:

Те люди, которые проживают на оккупированной территории и линии соприкосновения. Они могут подать свидетельство о рождении;

Иностранцы и лица без гражданства. Им можно предъявить копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

Люди, которые официально обратились за защитой в Украине. В их случае — это копия справки об обращении за защитой в Украине;

Граждане Украины с оккупированной территории, которые являются учениками (слушателями, студентами) учебных заведений на подконтрольной Украине территории. Если они потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможности его восстановить, им можно предоставить справку с учебного заведения с фотографией.

КНУ им. Шевчкенко

“Все остальные подают для регистрации исключительно паспорт. Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования. Вопрос своевременного получения паспорта является актуальным и для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса”, — говорится в сообщении.

Второе — ученикам, которые выберут для прохождения государственной итоговой аттестации иностранный язык, результат за ВНО будет засчитан как результат за ДПА (по шкале 1-12 баллов), в зависимости от уровня, на котором они этот язык изучали.

Третье — при поступлении в университет будут засчитывать результаты ВНО за 2017, 2018 и 2019 гг. всех предметов, кроме иностранных языков.

Четвертое — ВНО могут сдавать люди с нарушениями зрения.

Как пояснили OBOZREVATEL в пресс-службе УЦОЯО, абитуриенты с нарушениями зрения могут пройти тесты, которые напечатаны рельефно-точечным шрифтом Брайля, по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии. Для этого при заполнении регистрационной анкеты нужно указать о такой необходимости, а также написать дату выданной справки формата № 086-3/о.

Слепой ребенок

Такая практика была в 2018 году, но в этот раз ей могут воспользоваться во время основной сессии. Кроме того, в этом году в тестовом режиме запустят специальную компьютерную программу для людей с углубленными проблемами зрения.

Апробация состоится во время дополнительной сессии ВНО по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и биологии.

Какие предметы являются обязательными?

Обязательным предметом, как и в предыдущие годы, является украинский язык и литература, а также на выбор: история Украины или математика. Третий же предмет — на свое усмотрение. Всего сдавать можно 4 дисциплины, при этом при поступлении в большинство ВУЗов необходимо показать сертификаты с 3 предметов. Исключения — те специальности, где при поступлении нужно пройти творческий конкурс.

Всего в этом году ВНО охватывает 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французкий).

Когда начнется регистрация на ВНО?

Регистрация официально начнется 5 февраля и продлится по 25 марта. Если ученикам школ и студентам ПТУ будет проще — их регистрирует руководство учебных заведений, то все остальные должны это сделать самостоятельно.

В этом году, как и ранее, Украинский центр оценивания качества образования дает возможность всем желающим пройти пробное ВНО. Регистрация на него стартовала уже 8 января и продлится до 31 января. Услуга платная, но не обязательная.

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Какие нужны документы?

Для участия в ВНО нужно заполнить специальную карточку, к ней приложить копию паспорта и две одинаковые фотографии формата 3х4. Если будущий участник тестирования — ученик школы или ПТУ, то учебное заведение отправит документы самостоятельно. Если же нет, то пакет бумаг нужно передать в Региональный центр оценивания качества образования.

В ответ должны прислать сообщение о регистрации на ВНО до 30 апреля.

Когда именно будут экзамены?

Календарь уже утвержден. Он выглядит так:

Математика (21 мая)

Украинский язык и литература (23 мая)

Испанский, немецкий и французкий языки (27 мая)

Английский язык (28 мая)

Физика (30 мая)

История Украины (4 июня)

Биология (6 июня)

География (11 июня)

Химия (13 июня)

Оглашение результатов экзаменов: с 14 по 25 июня.

С 26 июня по 12 июля — проведение дополнительной сессии. Оглашение ее результатов — до 18 июля.