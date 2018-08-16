ВНО по математике: половина выпускников не смогли сократить дробь

Почти половина выпускников 2018 года не справились с заданием сократить дробь на ВНО по математике.

Как рассказал на пресс-конференции в четверг, 16 августа, директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, больше всего проблем у них вызвал именно тест по математике, передает "Интерфакс-Украина".

"Наверно, больше всего проблем у нас с математикой. Если по другим предметам ситуация более-менее нормальная, то с этим предметом, к сожалению, у нас динамика результатов неутешительная", - сказал он.

По словам Карандия, первое задание теста основной сессии по математике соответствовало материалу, который школьники изучают в 7-8 классах. Однако с заданием не справилась почти половина всех сдававших данный тест.

"Это действия с дробями, где нужно было фактически сократить на 2 числитель и знаменатель и получить результат. Задание не сложное. Но, к сожалению, лишь 52% наших выпускников в 11 классе смогли справиться с заданием, с которым должны были работать в восьмом классе", - пояснил он.

"Это симптоматично. Это плохо… Есть над чем задуматься. Нужно поднимать вопрос относительно контроля более глубокого и детального, а также усиления изучения математики в основной школе", - добавил Карандий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что шестая часть школьников завалила ВНО по украинскому языку.