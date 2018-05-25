ВНО-2018: появились ответы по украинскому языку и литературе

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал правильные ответы к тесту внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, который проводился 24 мая.

Документ обнародован на сайте УЦОКО.

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования должен собраться до 14 июня для определения порога "сдал/не сдал" для ВНО по украинскому языку и литературе.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

testportal.gov.ua

testportal.gov.ua

testportal.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал все, что нужно знать о нововведениях ВНО-2018 в Украине.