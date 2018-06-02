ВНО-2018: опубликованы ответы на тест по английскому языку

Украинский центр качества образования обнародовал правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по английскому языку, который выпускники написали 1 июня.

Ответы опубликованы на сайте УЦКО.

Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога сдал/не сдал по английскому языку состоится до 14 июня.

Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая появились ответы по украинскому языку и литературе.