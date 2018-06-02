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ВНО-2018: опубликованы ответы на тест по английскому языку

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Украинский центр качества образования обнародовал правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по английскому языку, который выпускники написали 1 июня.

Ответы опубликованы на сайте УЦКО.

Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога сдал/не сдал по английскому языку состоится до 14 июня.

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Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая появились ответы по украинскому языку и литературе.

Место
Украина
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