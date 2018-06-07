ВНО-2018: обнародованы правильные ответы по истории Украины

В Украине обнародованы правильные ответы для Внешнего независимого тестирования по истории Украины.

Ответы к заданиям сертификационной работы, которую сдавали 6 июня, опубликованы Украинским центром оценивания качества образования.

Отмечается, что результаты тестирования появлятся на личных страницах участников до 21 июня.

Стоит заметить, что на тестирование по истории Украины 6 июня пришли 159 523 человека, - 94,4% от всех зарегистрированных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы ответы на тест по английскому языку