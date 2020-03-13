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13 марта • обновлено в 09:24
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Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну

5.7т
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В городе Буча на Киевщине умерла юная украинская поэтесса Инелла Огнева, которая страдала неизлечимой онкологической болезнью.

Трагедия с девушкой, которой был всего 21 год, произошла 12 марта. Ее памяти посвятили стихи и множество теплых слов.

Организм Инеллы перестал самостоятельно усваивать питательные вещества, из-за чего девушка стремительно теряла вес. Ее внутренние органы были истощены. Последнее время поэтесса весила всего 25 кг. Деньги на ее лечение собирали всей областью, однако врачи не смогли побороть болезнь.

Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну

Facebook Инеллы Огневой

Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну

Прощание с Инеллой пройдет 13 марта в 10:00 на новом кладбище в Буче.

Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну
Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну

Facebook Инеллы Огневой

Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну

Facebook Инеллы Огневой

Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну

Facebook Инеллы Огневой

Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну

Facebook Инеллы Огневой

На ее странице в соцсети Facebook оставили множество душераздирающих комментариев.

"Инелла жила и творила для нас", "Она была земным ангелом. И сделала за свою короткую жизнь для людей больше, чем любой из нас", "С этой потерей никак не смириться", "Трудно поверить. Ее стихи полны любви к окружающему миру и к окружающим людям . Эта юная девушка многим открыла путь к самосовершенствованию", "Вечная боль. Ангелы нас оставляют", "Ее называли "молодой Линой Костенко", "Она была лучшей среди нас", – написали неравнодушные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове скончалась известный волонтер Татьяна Черкашина. Близкие и знакомые оставили множество памятных слов и снимков женщины.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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