Внезапно умерла юная украинская поэтесса: новость всколыхнула страну

В городе Буча на Киевщине умерла юная украинская поэтесса Инелла Огнева, которая страдала неизлечимой онкологической болезнью.

Трагедия с девушкой, которой был всего 21 год, произошла 12 марта. Ее памяти посвятили стихи и множество теплых слов.

Организм Инеллы перестал самостоятельно усваивать питательные вещества, из-за чего девушка стремительно теряла вес. Ее внутренние органы были истощены. Последнее время поэтесса весила всего 25 кг. Деньги на ее лечение собирали всей областью, однако врачи не смогли побороть болезнь.

Facebook Инеллы Огневой

Прощание с Инеллой пройдет 13 марта в 10:00 на новом кладбище в Буче.

Facebook Инеллы Огневой

Facebook Инеллы Огневой

Facebook Инеллы Огневой

Facebook Инеллы Огневой

На ее странице в соцсети Facebook оставили множество душераздирающих комментариев.

"Инелла жила и творила для нас", "Она была земным ангелом. И сделала за свою короткую жизнь для людей больше, чем любой из нас", "С этой потерей никак не смириться", "Трудно поверить. Ее стихи полны любви к окружающему миру и к окружающим людям . Эта юная девушка многим открыла путь к самосовершенствованию", "Вечная боль. Ангелы нас оставляют", "Ее называли "молодой Линой Костенко", "Она была лучшей среди нас", – написали неравнодушные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове скончалась известный волонтер Татьяна Черкашина. Близкие и знакомые оставили множество памятных слов и снимков женщины.

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