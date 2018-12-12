Внезапно потеплеет: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине в четверг, 13 декабря, будет ощущаться воздействие циклона. В этот день прогнозируется снег и мокрый снег.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Осадки в умеренных количествах предусматриваются в северных областях, в центральной части и на западе Украины.

"Южная часть и восток постепенно будут освобождаться от циклона, там без существенных осадков, лишь максимум — местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура воздуха ближайшей ночью от 2 тепла до 3 мороза, завтра днем ​​около нуля. На юге +2...+5 градусов", — добавила синоптик.

По ее словам, в Киеве Андреев день будет со снегом, мокрым снегом и порывистым ветром, местами возможно налипание мокрого снега.

"Вообще, испытание для ног и колес сегодня-завтра будет еще то", — предупредила Диденко.

Тем временем на курортах Египта все еще тепло. Так, в Шарм-эль-Шейхе 13 декабря будет до +22 градусов. Температура воды - до +20. В Хургаде — до +22, а температура воды составит +19.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что 12 и 13 декабря в Украине резко ухудшится погода, в результате чего под удар стихии попадут семь областей.

В эти дни ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, а также прирост снежного покрова в 12-20 см.

Ранее синоптики прогнозировали, что в декабре 2019 года температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.