"Внезапно посинел": самое ядовитое растение Украины убило ребенка. Какое оно

На Черниговщине в селе Стахорщина умер девятилетний мальчик, отравившись корешками растения цикута.

Их он попробовал, гуляя с двумя друзьями. Ребята на озере нашли корень, похожий на морковь, вырвали его и съели. Все они получили отравление. Об этом сообщает ТСН.

Детей начало тошнить, у них кружилась голова и хватали судороги, их экстренно госпитализировали. Михаил оказался самым младшим из ребят, его медики спасти не смогли.

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"Мальчик, который погиб, он посинел. Мы схватили его, чтобы оказать первую помощь, на свежий воздух вынесли и откачали. Он сидел тихонько, а потом я захожу в дом, и с моим сыном то же самое происходит. Брат кричит, что с третьим мальчиком то же самое", – рассказала Наталья Верхуша, мама одного из отравившихся.

По словам медиков, у погибшего ребенка шанса выжить не было.

"Он был без сознания. У него были только единичные вдохи. То, что это отравление сомнений не вызывало, потому что у всех были одинаковые симптомы. Думали, возможно, таблетками", – рассказала врач-анестезиолог Новгород-Северской районной больницы.

Ребенок погиб от цикуты Скриншот

Позже стало известно, что дети отравились растением. Состояние двух других детей удалось стабилизировать.

Цикута является одним из самих ядовитых растений в Украине. Растение из семейства зонтичных, как морковь с петрушкой, только стебель у него полый. Высокое, легко извлекается из почвы, и ядовитое даже при прикосновении.

"Больше всего яда находится в корневище. В цикуте содержится цитотоксин, который очень опасен, он действует на центральную нервную систему и вызывает паралич", – рассказал научный сотрудник института ботаники имени Н. Холодного Николай Федорончук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Шостка Сумской области при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний мальчик.

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