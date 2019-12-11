"Внезапно посинел": самое ядовитое растение Украины убило ребенка. Какое оно

На Черниговщине в селе Стахорщина умер девятилетний мальчик, отравившись корешками растения цикута.
Их он попробовал, гуляя с двумя друзьями. Ребята на озере нашли корень, похожий на морковь, вырвали его и съели. Все они получили отравление. Об этом сообщает ТСН.
Детей начало тошнить, у них кружилась голова и хватали судороги, их экстренно госпитализировали. Михаил оказался самым младшим из ребят, его медики спасти не смогли.
"Мальчик, который погиб, он посинел. Мы схватили его, чтобы оказать первую помощь, на свежий воздух вынесли и откачали. Он сидел тихонько, а потом я захожу в дом, и с моим сыном то же самое происходит. Брат кричит, что с третьим мальчиком то же самое", – рассказала Наталья Верхуша, мама одного из отравившихся.
По словам медиков, у погибшего ребенка шанса выжить не было.
"Он был без сознания. У него были только единичные вдохи. То, что это отравление сомнений не вызывало, потому что у всех были одинаковые симптомы. Думали, возможно, таблетками", – рассказала врач-анестезиолог Новгород-Северской районной больницы.
Ребенок погиб от цикуты
Скриншот
Позже стало известно, что дети отравились растением. Состояние двух других детей удалось стабилизировать.
Цикута является одним из самих ядовитых растений в Украине. Растение из семейства зонтичных, как морковь с петрушкой, только стебель у него полый. Высокое, легко извлекается из почвы, и ядовитое даже при прикосновении.
"Больше всего яда находится в корневище. В цикуте содержится цитотоксин, который очень опасен, он действует на центральную нервную систему и вызывает паралич", – рассказал научный сотрудник института ботаники имени Н. Холодного Николай Федорончук.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Шостка Сумской области при загадочных обстоятельствах погиб 12-летний мальчик.
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