ВМС ВСУ показали зрелищное видео с украинскими кораблями

В сети опубликовали ролик с масштабными учениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Черном море. К ним были привлечены как большие корабли, так и различные катера.

Видео обнародовала в Facebook пресс-служба ВМС ВСУ. Судя по кадрам, военные суда оснащены современным вооружением (пушки, пулеметы и прочее) и слаженно взаимодействуют между собой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Показательно, что в процессе учений украинские моряки вели коммуникацию на английском языке, что свидетельствует об их постоянной подготовке к интеграции с партнерами НАТО.

Активность ВМС ВСУ в Черном море является крайне важной, особенно учитывая возможную ядерную угрозу со стороны России в этом регионе. Напомним, министр обороны Андрей Таран заявил, что страна-агрессор начала подготовку к размещению такого оружия во временно оккупированном Крыму.

Он отметил, что этот вопрос должен беспокоить не только наше государство, но и Турцию и другие причерноморские страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" анонсировали передачу в 2021 году 60 новых БТР-4 для морских пехотинцев ВМС ВСУ.