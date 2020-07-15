ВМС эффектно уничтожили "десант врага": кадры учений
Артиллеристы Военно-Морских Сил уничтожили условный десант противника днем и ночью в ходе командно-штабных учений.
Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook. На одном из полигонов юга Украины военные отработали задачи по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражению воздушного десанта в тылу своих войск.
“Во время учений артиллеристы отработали нормативы и совершенствовали навыки по подготовке и ведению боевых действий в обороне, выполнили задачи по огневому поражению противника”, – сказано в сообщении.
Перед выполнением огневых задач наши военные провели разведку условного противника и определили координаты целей. Кроме того, они осуществили противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.
“Особенностью проведения учений является проведение боевых стрельб в составе артиллерийской бригады в ночное время по морским надводным целям, в том числе, с применением широкого круга технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Контроль и оказание помощи в ходе учений осуществляли представители Генерального штаба ВС Украины и Военно-Морских Сил ВС Украины”, – отметили в ВМС.
По словам заместителя командующего морской пехоты – начальника артиллерии полковника Александр Сука, целью учений является проверка слаженности действий подразделений, входящих в состав отдельной артиллерийской бригады, готовность к выполнению задач по назначению, умений командиров всех уровней, повышение их практических навыков.
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