Вместо того, чтобы реагировать на угрозы, экологи отрабатывают гранты, – эксперт

Большинство экологических организации в Украине работают только на гранты. Их позиция в тех или иных вопросах экологии может зависеть от того, заплатили ли им деньги.

Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко, комментируя бездействие экологов в вопросе лесных пожаров на Луганщине и потопов в Карпатах, сообщает 5 канал. По его словам, обычно экологические организации в Украине отрабатывают гранты.

"Многие считают, что экология – это слишком узкая система. Экологические организации, они как бы и работают, но очевидно, что немалое количество экологических организаций работают на гранты и соответственно выступают с позиции: есть грант, скажем, они отрабатывают", – отметил Бондаренко .

Напомним, в Украине за последний месяц произошел ряд масштабных лесных пожаров, уничтожающее наводнение и в придачу тонны грязи, которые большая вода унесла реками вниз по течению. По количеству чрезвычайных ситуаций Украина в этом году не просто бьет очередные рекорды, но и вышла на международный уровень.

Официальный Будапешт выразил Киеву претензии, из-за тонны мусора, который от нас потек к европейским соседям. По словам венгерского Президента Януша Адара, только за две недели из рек Тиса и Сомиш вытащили почти две тысячи кубометров отходов. Эксперты считают, подобные ЧП и игнорирование экологами вопрос отрицательно сказываются как на окружающей среде, так и на отношениях с западными партнерами.