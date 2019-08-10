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Вместо парада: у Зеленского показали программу на День Независимости

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Офис президента Украины Владимира Зеленского раскрыл праздничную программу на 28-ю годовщину Дня Независимости.

Как передает пресс-служба главы государства, празднование пройдет в абсолютно новом формате. "Главный акцент торжеств - дети как будущее страны", - сказано в сообщении.

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания - прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни.

В этом мероприятии помимо Зеленского и его семьи примут участие родные и близкие погибших защитников Украины, ветераны АТО и дети. Они возложат цветы на месте гибели Небесной сотни и повяжут вокруг сине-желтые ленточки.

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Под звук колоколов на площади Независимости будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

Также на Майдане состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется марш защитников Украины с участием ветеранов.

Зеленский отказался от парада на День Независимости

Зеленский отказался от парада на День Независимости

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

"Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил", - пояснил он.

Но решение президента вызвало негодование у некоторых украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства даже появилась петиция о проведении парада.

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Тема
День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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