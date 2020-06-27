Вместо дома – гора балок и камней: фоторепортаж из эпицентра наводнения на Прикарпатье

В поселке Ланчин Ивано-Франковской области наводнение снесло все на своем пути, даже целые дома.

Один из местных жителей показал корреспонденту Hromadske гору балок и камней, которая была его домом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"А как ты думаешь, где тут был дом?", – спросил он.

Из-под другого дома смыло часть фундамента. Дом недавно отремонтирован и был укреплен со стороны низины.

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

Вечером 25 июня в Ланчин ненадолго прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Он несколько минут слушал главу сельсовета, перебросился несколькими фразами с жителями села:

– Что требуется от нас?

– Дом

– А, дом?

– У нас нет дома.

Президент пообещал помощь, сделал селфи с женщиной и быстро уехал из Ланчина.

"Дай ему Бог здоровья, пусть людям помогает", – поделился впечатлениями местный житель.

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

В Микуличине горная вода за считанные минуты превратила поток в стремительную реку глубиной несколько метров. Над деревней местные мужчины экскаватором чистят поток, чтобы сделать течение не таким стремительным, понемногу спускают воду.

Заказывать экскаватор пришлось за деньги из сельского бюджета, запланированные на асфальт, дороги и освещение.

"Местный депутат говорит, что вырубки лесов, там, где сошла вода, не было. Спускаемся с гор – через дорогу работает лесопилка, заезжают два грузовика с древесиной", – отметило издание.

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

hromadske.ua

Как писал OBOZREVATEL: