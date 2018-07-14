"Вместе с сыном мать умирает": Роговцева душераздирающе высказалась о войне на Донбассе

Когда на Донбассе убивают украинских военнослужащих, вместе с ними умирают их матери, которые становятся "потусторонними", ведь не могут пережить гибели сыновей.

Об этом герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева рассказала на встрече с OBOZREVATEL, отметив, что все украинцы живут страшной войной, но только делают вид, что это не так.

"Вместе с сыном мать умирает. И сколько таких мертвых матерей сейчас в Украине. О них нужно заботиться, а кто это сделает? Иногда и доброго слова не скажут, не говоря уже о том, чтобы заплатить какие гроши, чтоб она хотя бы цветы сыну на могилу купила", - сказала она.

"И это есть, и это зависит от нас, не только от тех, кто сверху, а и тех, кто живет рядом с этой страшной бедой", - добавила Роговцева.

Ада Роговцева

Как сообщал OBOZREVATEL, Ада Роговцева резко высказалась о Путине и его приспешниках.