МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Вместе с сыном мать умирает": Роговцева душераздирающе высказалась о войне на Донбассе

1.1тЧитать новость на украинском

Когда на Донбассе убивают украинских военнослужащих, вместе с ними умирают их матери, которые становятся "потусторонними", ведь не могут пережить гибели сыновей.

Об этом герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева рассказала на встрече с OBOZREVATEL, отметив, что все украинцы живут страшной войной, но только делают вид, что это не так.

"Вместе с сыном мать умирает. И сколько таких мертвых матерей сейчас в Украине. О них нужно заботиться, а кто это сделает? Иногда и доброго слова не скажут, не говоря уже о том, чтобы заплатить какие гроши, чтоб она хотя бы цветы сыну на могилу купила", - сказала она.

Новости
"И снова война": Ада Роговцева выступила в Одессе с мощным обращением

"И это есть, и это зависит от нас, не только от тех, кто сверху, а и тех, кто живет рядом с этой страшной бедой", - добавила Роговцева.

Ада Роговцева

Как сообщал OBOZREVATEL, Ада Роговцева резко высказалась о Путине и его приспешниках.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Ада Роговцева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги