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29 сентября • обновлено в 09:09
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"Вместе с Европой": украинцам предложили не переходить на зимнее время

17.3т Читать материал на украинском

Украина должна синхронно с Евросоюзом отказаться от перевода стрелок часов на зимнее и летнее время.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Борис Кушнирук. По его словам, переход на зимнее время не актуален, поскольку больше не помогает экономить электроэнергию.

"На сегодняшний момент это уже не так актуально. Когда это вводили еще в начале прошлого века, объем потребления в утреннее и вечернее время был довольно чувствительный относительно общего баланса электроэнергии. Сейчас мы потребляем электроэнергию фактически в круглосуточном режиме, даже когда отдыхаем – холодильники, бойлеры и так далее", – объяснил эксперт.

Кушнирук напомнил, что в Евросоюзе было принято решение перейти к системе постоянного времени с 2021 года.

"Во времена перестройки Советский Союз перешел к модели, которая в то время работала в Европе. Мы оставались в ней до этого времени. Очевидно, что когда Евросоюз одобрит решение не менять зимнее и летнее время, то Украина тоже откажется от этого. Это делать уместнее вместе с Евросоюзом, потому что не будет проблем, связанных с согласованием часовых поясов, которые возникают постоянно при переходе на зимнее и летнее время. Если мы находимся в едином режиме и делаем переход вместе с ними, то, когда они отменят, и нам будет целесообразно сделать то же самое", – отметил экономист.

"Вместе с Европой": украинцам предложили не переходить на зимнее время

dosug.md

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 26 на 27 октября в 04.00 в Украине переходят на зимнее время – стрелки часов переводят на час назад.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Борис Кушнирук
Место
Украина
Теги
время часовой пояс
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Александрович Валера
Александрович Валера
А самим ,без Европы никак ?
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