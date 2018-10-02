Вместе с дождями: синоптики пообещали потепление в Украине

В Украине во вторник, 2 октября, ожидаются дожди в отдельных областях, днем температура воздуха местами составит до 22° тепла.

"Облачно с прояснениями. Ночью и утром в Украине, кроме крайнего запада, днем в западной части, восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с", - рассказали в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в южной части, на Донетчине и Луганщине ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киеве и Киевской области 2 октября ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице 6-8° тепла, днем 16-18°; по области ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в первые дни октября ожидается ухудшение погодных условий.