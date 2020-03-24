Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование во Львов

Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования и медицинской аппаратуры во Львовский областной госпиталь. В частности, медучреждение получило аспираторы, мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцовые помпы, ларингоскопы и другое оборудование, которое было приобретено по запросу медиков и необходимое при лечении пациентов с осложнениями коронавирусной болезни.

Об этом сообщается на сайте политической партии "Европейская солидарность".

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Львовский областной госпиталь, по словам заместителя генерального директора этого учреждения Романа Середича, является лечебным учреждением первой линии. Именно сюда будут привозить тяжелых больных коронавирусом в случае, если специализированная инфекционная больница Львова не будет справляться с наплывом пациентов. Поэтому оборудование для диагностики и интенсивной терапии там крайне необходимо.

"Хочу поблагодарить наших друзей, можно сказать, потому что мы уже бок о бок встречаем вызовы не впервые. Сейчас, к сожалению, человечество и, в частности, наша Львовщина сталкивается с проблемой больных коронавирусной инфекцией. Благодаря волонтерам, депутатам мы получаем самое необходимое. Все, что привезли сегодня, это очень хорошее оборудование для оказания медицинской помощи больным", – отметил представитель медучреждения.

Сейчас единственным шансом для Украины пережить пандемию с минимальными потерями является объединение усилий всех, кто как-то может помочь.

"Сегодня очень важно, чтобы все неравнодушные объединили свои усилия перед бедой, которая пришла на нашу землю. И сегодня мы, представители "Европейской Солидарности", с помощью Благотворительного Фонда Порошенко, имеем возможность передать для Львовщины оборудование, которое точно лучше подготовит и этот госпиталь, и всю систему здравоохранения к встрече пандемии. Я убежден, что такой хороший пример должен быть поддержан всей Украиной. Все общество должно объединиться в борьбе с угрозой, которая сегодня пришла на нашу землю", – убежден народный депутат Олег Синютка.

Реакция общества на новый вызов, которым является для человечества пандемия COVID-19, напоминает единение, которое украинцы продемонстрировали в начале агрессии России против Украины, убежден коллега Синютки, нардеп Николай Княжицкий.

"Это большой перечень медицинского оборудования, которое мы привезли от фонда Петра Порошенко на Львовщине. Также мы будем оказывать помощь другим больницам. Мы столкнулись с тем, что в больницах по всей Украине очень часто нет элементарного: у врачей нет элементарных масок или одноразовых халатов . Поэтому я хочу поблагодарить Фонд Порошенко за такую помощь и обратить внимание всех благотворителей – к кому вы бы не принадлежали, какие бы политические силы не представляли, в каких деловых кругах не вращались. Украина стоит перед вызовом, и все мы должны быть сильней, чем порой бывает наше государство. Так было в 14 году, когда началась агрессия, так происходит сейчас. Когда мы вместе – мы можем победить и агрессора, и любой вирус", – отметил народный депутат Николай Княжицкий.

В Фонде Порошенко также обещают, что уже сегодня, 24 марта, партию медицинского оборудования получит также Городская клиническая больница N21 в Днепре. А в ближайшие дни несколько новых партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на днях Киевская городская клиническая больницы скорой помощи получила 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были полностью восстановлены за счет Фонда Порошенко. Как отметила Марина Порошенко во время передачи оборудования, закупка новых аппаратов из-за пандемии в мире существенно затруднена и занимает не менее двух месяцев. Больница обратилась в Фонд Порошенко с просьбой профинансировать оперативное восстановление имеющегося оборудования, которое теперь полностью готово для проведения интенсивной терапии больным коронавирусом.

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