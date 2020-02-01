"Влюбляюсь каждый день!" Порошенко растрогал сеть нежным постом о супруге

Пятый президент Украины Петр Порошенко тепло поздравил свою супругу Марину Порошенко с днем рождения, опубликовав слова со стихотворения украинской писательницы Лины Костенко.

Сообщение со словами "сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день!" он разместил на своей странице в Instagram, отметив, что именно они передают его чувства к имениннице. Сегодня, 1 февраля, Марине Порошенко исполнилось 58 лет.

Петр и Марины Порошенко Фейсбук Петра Порошенко

"Сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день!". Эти слова прекрасной Лины Костенко идеально описывают мои чувства к тебе, Марина. С днем рождения, Любимая!", – написал Порошенко.

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Пост уже собрал тысячи лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко поделился увлекательными впечатлениями от просмотра фильма "Адская хоругвь" украинского кинорежиссера Михаила Кострова по мотивам произведения Сашка Лирника.

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