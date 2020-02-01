Главная Новости
1 февраля • обновлено в 12:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Влюбляюсь каждый день!" Порошенко растрогал сеть нежным постом о супруге

1.9т
Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко тепло поздравил свою супругу Марину Порошенко с днем рождения, опубликовав слова со стихотворения украинской писательницы Лины Костенко.

Сообщение со словами "сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день!" он разместил на своей странице в Instagram, отметив, что именно они передают его чувства к имениннице. Сегодня, 1 февраля, Марине Порошенко исполнилось 58 лет.

Петр и Марины Порошенко

Петр и Марины Порошенко

Фейсбук Петра Порошенко

"Сколько лет люблю, а влюбляюсь в тебя каждый день!". Эти слова прекрасной Лины Костенко идеально описывают мои чувства к тебе, Марина. С днем рождения, Любимая!", – написал Порошенко.

Новости
Порошенко обсудил с директором МВФ реформы в Украине

Пост уже собрал тысячи лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко поделился увлекательными впечатлениями от просмотра фильма "Адская хоругвь" украинского кинорежиссера Михаила Кострова по мотивам произведения Сашка Лирника.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Катерина Иванова
Персоны
Петр Порошенко Марина Порошенко
Тег
день рождения
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
5
Смешно
8
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и инсульт эту п.адлу не уложит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Roma Roma
Roma Roma
Внаукраине Потриот, СКАЖИ?! дятел ты!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Типа ему на ушко:" А Мишка Помпео передал зарплату за прошлый год?"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги