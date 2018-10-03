''Влюбился без памяти!'' Украинский нардеп сделал личное признание

Внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза познакомился со своей будущей женой в 19 лет и сделал ей предложение на втором свидании.

"Мы уже 25 лет вместе. Сделал предложение на втором свидании. Я влюбился без памяти. Никогда такого не было", - рассказал политик во время программы "В БАШТІ з Орестом Сохаром".

Правда, тогда избранница Березы ему отказала.

"Она мне отказала ... Мы просто жили вместе, а через некоторое время она говорит: "Фату хочу". А я ей говорю: "Помнишь, я тебе 5 лет назад сделал предложение, ты отказалась. Шанс был". Она: "Да хватит, я серьезно". Ну ладно. Это был понедельник. Говорю:

- В среду жди сватов.

- Ой, в среду не могу.

- Ну хорошо, поговорим через 5 лет.

- В среду жду сватов", - вспомнил Береза.

Также нардеп отметил, что иногда не понимает, почему жена его любит. "Порой мне кажется, что мной ее наказали", - подытожил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Береза рассказал о личной трагедии.