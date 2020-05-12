Влияет даже на мозг: исследователи обнаружили новую угрозу от COVID-19

У половины пациентов с COVID-19, которых проверили с помощью МРТ, обнаружили аномалии головного мозга.

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Как сообщает The Science Times, исследования были проведены в Стамбульском университете. Так, согласно их данным, в отделение интенсивной терапии поступило 235 пациентов с COVID-19, у 50 из которых развились неврологические симптомы. 27 заболевшим сделали МРТ, а после оказалось, что у 12 из них (44%) серьезные аномалии головного мозга.

Нарушения наблюдались в разных частях мозга: в лобной, теменной, затылочной, височной долях и так далее. По мнению исследователей, это могло стать следствием цитокинового шторма. У пациентов были обнаружены инфекционный или аутоиммунный энцефалит, судороги, гипогликемия и гипоксия.

У 44% пациентов с COVID-19 МРТ показало аномалии головного мозга

"Некоторые вирусные и аутоиммунные энцефалиты могут иметь специфическую схему вовлечения, что полезно для составления дифференциального списка, однако неспецифическая картина визуализации в нашей серии препятствует достижению конкретной диагностики на основе МРТ", – пишут исследователи.

Ученые отмечают, что пока рано говорить о влиянии COVID-19 на головной мозг, однако, исследования в этой области планируют продолжать.

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