Влетела в толпу: в Одессе новая "Зайцева" устроила жуткое ДТП

В Одессе на улице Академика Королева автомобиль Nissan влетел в толпу протестующих, из-за чего в больницу были госпитализированы два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе, которая отмечает, что из-за ДТП также пострадал полицейский.

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По уточненным данным, в больницу попали полицейский и участница митинга.

На акцию протеста люди вышли из-за планов местных властей начать строительство на территории местного садика. В знак протеста они перекрыли дорогу.

В один из моментов автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя совершил наезд на двух человек.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.

Событие квалифицировано, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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