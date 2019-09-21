Влетела в толпу: в Одессе новая "Зайцева" устроила жуткое ДТП

В Одессе на улице Академика Королева автомобиль Nissan влетел в толпу протестующих, из-за чего в больницу были госпитализированы два человека.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе, которая отмечает, что из-за ДТП также пострадал полицейский.
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По уточненным данным, в больницу попали полицейский и участница митинга.
На акцию протеста люди вышли из-за планов местных властей начать строительство на территории местного садика. В знак протеста они перекрыли дорогу.
В один из моментов автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя совершил наезд на двух человек.
Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.
Событие квалифицировано, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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