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21 сентября • обновлено в 13:15
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Влетела в толпу: в Одессе новая "Зайцева" устроила жуткое ДТП

3.2т Читать материал на украинском

В Одессе на улице Академика Королева автомобиль Nissan влетел в толпу протестующих, из-за чего в больницу были госпитализированы два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе, которая отмечает, что из-за ДТП также пострадал полицейский.

Влетела в толпу: в Одессе новая "Зайцева" устроила жуткое ДТП

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По уточненным данным, в больницу попали полицейский и участница митинга.

На акцию протеста люди вышли из-за планов местных властей начать строительство на территории местного садика. В знак протеста они перекрыли дорогу.

В один из моментов автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя совершил наезд на двух человек.

Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами ног.

Событие квалифицировано, как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Место
Украина Одесса
Тег
ДТП в Одессе
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