Влажность в помещении влияет на распространение коронавируса

Последние исследования показали, что на скорость распространения коронавируса в помещении может влиять влажность воздуха.

При этом лучше вирус циркулирует при низком уровне влажности. К такому выводу пришли ученые в немецком городе Лейпциг и в индийском Нью-Дели, пишет DW.

"Если относительная влажность воздуха в помещении ниже 40 процентов, частички, выделяемые инфицированными людьми, поглощают меньше воды, поэтому остаются легкими, пролетают дальше через помещение и с большей вероятностью попадают в организм здоровых людей", – пояснил один из исследователей.

Ученые отмечают, что вирус распространяется в основном при прямом контакте с инфицированным или зараженными поверхностями. В частности в основном воздушно-капельным путем, где аэрозоли – смеси мельчайших частиц с воздухом – рассматриваются как существенный путь передачи.

В рамках данного исследования группа ученых из Tropos и Национальной физической лаборатории (CSIR) в Нью-Дели проанализировала 10 международных исследований, изучавших влияние влажности воздуха на распространение и инфицирования возбудителями гриппа и различными коронавирусами в период с 2007 по 2020 год.

Исследователи советуют контролировать уровень влажности воздуха в помещении в дополнение к соблюдению дистанции и ношению маски.

Отмечается, что относительная влажность воздуха от 40 до 60 процентов может уменьшить распространение вирусов и их проникновение через слизистую оболочку носа. Это особенно важно, учитывая приближение холодного времени года, когда люди проводят больше времени в помещениях с отоплением.

"В холодных и умеренных климатических зонах внутри помещений обычно очень сухой воздух во время отопительного сезона. Это может способствовать распространению коронавируса", – пояснил исследователь.

Как писал OBOZREVATEL ранее, ВОЗ заявила об отсутствии необходимости повторного карантина для борьбы с COVID-19.

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