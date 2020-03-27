Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала на пробел власти в отношении проверки на коронавирус приезжих людей. Мол, эвакуированных из Уханя изолировали на 14 дней, а никого после - не стали.

Свое мнение она высказала в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". В начале он провела аналогию между летящим в Украину самолетом из США и чашкой Петри.

"Пока мы сейчас с вами разговариваем, из США летит самолет. Там 390 пассажиров. 9 часов летят. Там чашка Петри - это сосуд, где под специальной температурой размножаются бактерии", - сказала Тимошенко.

Юлия Тимошенко Скриншот из видео

По её словам, в страну прилетело около 100 тысяч человек, а огромное количество стоят на границах, общаются между собой и передают вирус. Также Тимошенко вспомнила ситуацию с эвакуированными из Уханя, которых отправили на изоляцию в Новые Санжары, и задалась вопросом, почему так не поступают с новоприбывшими.

"Помните, какой стресс был, когда приехал автобус из Уханя? Его пытались пристроить по всей стране. И тогда этих людей изолировали на 14 дней. Это было колоссальное событие для страны. А теперь их почти 100 тысяч. Так почему мы из Уханя изолировали на 14 дней, а этих нет?", - возмутилась она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина 20 февраля организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.

На карантин их привезли в Новые Санжары Полтавской области. Там вспыхнули массовые протесты напуганного населения.

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