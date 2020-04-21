В Подольске Одесской области, где на днях зафиксировали вспышку коронавируса в больнице, инфекция распространяется по городу так стремительно, что власти перешли к еще большему усилению карантинных мероприятий.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По состоянию на 21 апреля там подтверждено 37 случаев заболевания COVID-19, в том числе у восьми медработников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Коронавирус распространяется городом очень быстро. Из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации вчера состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение о закрытии городской больницы на карантин", – написал он.

В Подольске в Одесской области стремительно растет число зараженных COVID-19

По словам чиновника, у всех медработников и пациентов соответствующего медучреждения был взят материал для тестирования ПЦР-методом. В больнице проводится дезинфекция всех помещений. В то же время продолжается расследование по установлению контактного круга лиц.

Председатель ОГА добавил, что в городе усиливаются карантинные мероприятия. В частности, на въездах в Подольск представители полиции Одесской области и Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины будут пропускать только машины местных жителей и работников города. Транзитное движение через населенный пункт запрещено. Также гвардейцы взяли под наблюдение городскую больницу.

"Карантинные ограничения должны остановить стремительное ухудшение эпидемической ситуации и возможное распространение вспышки на соседние районы. Я призываю всех жителей района и области быть ответственными и строго соблюдать правила карантина. Желаю всем здоровья", – отметил Куцый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Подольске Одесской области на двухнедельный карантин закрыли городскую больницу, поскольку в городе самое большое количество больных коронавирусом в регионе среди медработников.

Ранее волонтер Екатерина Ножовникова, руководитель волонтерской группы "Корпорация монстров" заявила, что в Подольске Одесской области не хватает индивидуальных средств защиты для медиков.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram