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Власти Николаева нагло "кинули" морпехов из Крыма: разгорелся скандал

27.8тЧитать материал на украинском

Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал предоставить морским пехотинцам ВСУ квартиры, однако в последний момент отменил решение.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на источник в областном совете.

"Глава области Алексей Савченко подготовил все документы на квартиры для морпехов, которые вышли из Крыма в 2014 году. Риелтор уже выбрал с бойцами квартиры. Обладминистрация была готова к выкупу квартир и мы бы успели их выкупить на днях. Не хватало согласования от мэра Николаева Александра Сенкевича", – рассказал источник.

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Александр Сенкевич

Александр Сенкевич

news.pn

Так, отмечается, что городской голова Николаеве сначала подтвердил, что жилье выдадут, но потом передумал и отказался комментировать это. В результате семьям морпехов придется и дальше жить на съемных квартирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновника Киевской ОГА заподозрили в растрате бюджетных средств, выделенных на жилье переселенцам из оккупированного Донбасса.

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Персона
Александр Сенкевич
Место
Украина
Теги
КрымВСУ
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Комментарии
159
17
Смешно
1
Интересно
54
Печально
15
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Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
А ведь им предлагали остаться проходить службу в Крыму)
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2
1
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Предателям, продавшимся пиндосам, квартиры не положены. Это им за поддержку госпереворота, такая благодарность.
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4
2
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
езжайте в Донецк,там вам выдадут.
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4
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