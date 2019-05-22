Власти Николаева нагло "кинули" морпехов из Крыма: разгорелся скандал

Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал предоставить морским пехотинцам ВСУ квартиры, однако в последний момент отменил решение.

Об этом сообщает InfoResist со ссылкой на источник в областном совете.

"Глава области Алексей Савченко подготовил все документы на квартиры для морпехов, которые вышли из Крыма в 2014 году. Риелтор уже выбрал с бойцами квартиры. Обладминистрация была готова к выкупу квартир и мы бы успели их выкупить на днях. Не хватало согласования от мэра Николаева Александра Сенкевича", – рассказал источник.

Александр Сенкевич news.pn

Так, отмечается, что городской голова Николаеве сначала подтвердил, что жилье выдадут, но потом передумал и отказался комментировать это. В результате семьям морпехов придется и дальше жить на съемных квартирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чиновника Киевской ОГА заподозрили в растрате бюджетных средств, выделенных на жилье переселенцам из оккупированного Донбасса.

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