Власти Львова разместили карту Украины без Крыма и оправдались за ляп. Видео

На официальном YouTube-канале Львовского горсовета появилась карта Украины без оккупированного Россией Крыма. Это вызвало скандал в сети, в результате чего ролики были удалены, а за авторов оправдались, объяснив, что злого умысла у них не было.

Во вторник, 22 декабря, отдел партнерства управления "Секретариата совета" Львовского горсовета опубликовал четыре ролика, в которых школьникам объясняли принцип работы мэрии, депутатов и чиновников Львова. На каждом из них была изображена карта без полуострова, пишет ZAXID.NET (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После этого на ляп в Telegram обратил внимание львовский политический обозреватель Дмитрий Посипанко.

Telegram Дмитрия Посипанко.

"24-я секунда каждого из этих видео. Вот такая карта Украины! А где Крым? Готовы авторы и участники проекта объяснить, почему так произошло?" – прокомментировал он.

Сразу после этого ролики были удалены.

Отмечается, что отдел партнерства горсовета выступал партнером проекта, а производством занималась общественная организация "Родители в действии".

Карта Украины в удаленном ролике без Крыма.

Бывшая глава организации Юлия Гвоздович заявила изданию, что ролики переделывают, а изначально на карту не обратили внимание.

"Проект делали родители ночами на волонтерских началах, желая лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Злых намерений у них не было. Просим прощения за опечатку. Крым – это Украина!" – сказала она.

Также на скандал отреагировали в отделе партнерства, назвав это "досадной ошибкой", которую исправят в кратчайшие сроки. Там напомнили, что Львовский горсовет не раз демонстрировал свою позицию относительно территориальной целостности Украины.

Ролики уже удалены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционный политик Алексей Навальный показал карту РФ с оккупированным украинским Крымом.