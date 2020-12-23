Власти Львова разместили карту Украины без Крыма и оправдались за ляп. Видео

На официальном YouTube-канале Львовского горсовета появилась карта Украины без оккупированного Россией Крыма. Это вызвало скандал в сети, в результате чего ролики были удалены, а за авторов оправдались, объяснив, что злого умысла у них не было.

Во вторник, 22 декабря, отдел партнерства управления "Секретариата совета" Львовского горсовета опубликовал четыре ролика, в которых школьникам объясняли принцип работы мэрии, депутатов и чиновников Львова. На каждом из них была изображена карта без полуострова, пишет ZAXID.NET (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После этого на ляп в Telegram обратил внимание львовский политический обозреватель Дмитрий Посипанко.

"24-я секунда каждого из этих видео. Вот такая карта Украины! А где Крым? Готовы авторы и участники проекта объяснить, почему так произошло?" – прокомментировал он.

Сразу после этого ролики были удалены.

Отмечается, что отдел партнерства горсовета выступал партнером проекта, а производством занималась общественная организация "Родители в действии".

Бывшая глава организации Юлия Гвоздович заявила изданию, что ролики переделывают, а изначально на карту не обратили внимание.

"Проект делали родители ночами на волонтерских началах, желая лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Злых намерений у них не было. Просим прощения за опечатку. Крым – это Украина!" – сказала она.

Также на скандал отреагировали в отделе партнерства, назвав это "досадной ошибкой", которую исправят в кратчайшие сроки. Там напомнили, что Львовский горсовет не раз демонстрировал свою позицию относительно территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский оппозиционный политик Алексей Навальный показал карту РФ с оккупированным украинским Крымом.