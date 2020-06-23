Власти Черновицкой области готовятся к эвакуации: каким районам угрожает наводнение. Фото и видео

Юрий Сергиенко Общество 18:11, 23.06.2020 Обновлено: 18:15, 23.06.2020

В Черновицкой области 23-25 июня уровень воды в реке Прут может подняться на 6,5 метров, что грозит подтоплением жилых домов.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук и мер Черновцов Алексей Каспрук в Facebook призвали жителей региона быть готовыми к эвакуации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м
Черновицкая ОГА

Жителям области необходимо подготовить вещи, документы, ценности, лекарства и необходимые продукты. В случае подтопления необходимо отключить газ, электроэнергию, перекрыть воду, закрыть окна и двери, а также взять с собой подготовленные вещи.

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м
Черновицкая ОГА

В зону наводнения могут попасть несколько десятков улиц в четырех микрорайонах города Ленковцы, улицы Хотинской, Старая Жучка и Каличанка.

Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м
Черновицкая ОГА
Уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м
Google Maps

(Видео – Facebook Сергея Осачука)

Предупреждение об эвакуации
Facebook Сергея Осачука
Предупреждение об эвакуации
Facebook Алексея Каспрука
Предупреждение об эвакуации
Facebook Алексея Каспрука

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины, в основном на западе. Там поднялся уровень воды в реках, затопило здания, размыло дороги, повалило деревья и частично разрушилась дамба.

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