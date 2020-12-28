В Украине приступили к созданию новейшей снайперской винтовки "Властелин Горизонта". Видео испытаний
Киевский завод "Маяк" (входит в госконцерн "Укроборонпром") разрабатывает новую снайперскую винтовку высокой мощности под названием "Властелин Горизонта" (Horizon's Lord).
Видео выстрела из оружия во время его испытаний опубликовали в Facebook-аккаунте "Маяка" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Как рассказал главный конструктор предприятия Александр Гордеев, комплекс состоит из мультикалиберной винтовки и высокоточного дальнобойного патрона 12,7х114 "НL".Об этом сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook.
"Властелин Горизонта" разработан при участии ведущих снайперов Украины, инженеров компании "Властелин Горизонта", завода "Маяк", а также зарубежных компаний. Речь идет о Bartlein Barrels Inc. (США) и АRC Ballistics (Великобритания).
И винтовка, и патрон запатентованы. Гордеев отметил, что в основу комплекса легла идея использовать пулю .510" калибра (12,95 мм) в гильзе от патрона 14,5х114.
Характеристики 12,7х114 "HL":
пуля матчевая Solid, 750 gr;
баллистический коэффициент 1,18 (на скорости 1050 м/с);
начальная скорость 1050 м/с при длине ствола 1000 мм.
"По совокупности боевых характеристик патрон 12,7з114 "HL" без преувеличения можем считать самым мощным снайперско-антиматериальным патроном современности, массовое использование которого возможно уже сейчас на любой 14,5 мм винтовке или в пулеметах КПВ путем простой замены ствола", – сказано в сообщении.
В "Укроборонпроме" также показали фото патронов 12,7х114 "HL", оснащенных пулями с одинаковой массой Б32 и Hornady A-Max. Слева – антиматериальный патрон, справа – высокоточный, снайперский.
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