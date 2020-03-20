Ежедневные потоки информации вылились, в принципе, в свое, осознанное мнение и отношение к происходящему.

Ведь что происходит, друзья? Перед лицом проблемы, которая не входила в планы никого из граждан Италии, США, Китая, Украины в том числе, и многих других - всегда, я повторюсь, всегда будут люди, неспособные быть ответственными. И да, в каждой стране такие присутствуют. Если бы все были солидарны - не выводили бы патрули на улицы, штрафуя нарушающих карантин, а значит подразумевается, что такие есть везде. Есть любые - есть и такие, как у нас.

Прочитала статью про Сингапур, где автор восхищена степенью высокой слаженности работы правительства. И Украина на этом фоне выглядит плачевно. Где-то отличная реакция властей, где-то - развитая медицина, где-то - абсолютное неверие в проблему. Но каждая страна тем не менее - со своими тараканами.

Каждая.

А не только наша.

Наша особенность в том, что, похоже, у нас всегда власть была слабее, чем часть общества. Я не говорю - все общество. Я говорю - часть. И российско-украинская война это показала. Мы СНАЧАЛА самоорганизовались - а ПОТОМ что-то выстроилось в некую систему от государства. И говорить, что "вот, в Украине ВСЕ как всегда" - да нет, не все. Кто-то до сих пор не понял, что смогла совершить Украина в 2014-м. Кто-то вообще не способен осознать весь масштаб подвига, на который оказалась способна Украина в лице части ее граждан. И пусть это не вся Украина, согласна, но для остального мира она такой и выглядела - сопротивляющейся российской агрессии.

Мы сейчас имеем следующую трагедию - то, что нас изнутри обкладывают взрывчаткой и пытаются взорвать к чертовой матери. Но это сознательная спецоперация, она самая. И в моих глазах она не перечеркивает силу и мужество Украины в 2014-м. Поэтому на нытье "в Украине все как всегда" отвечу, что нет. Либо вы просто не перелопатили весь тот объем видео и текстов, который раскрывает всю правду про отчаянное сопротивление Украины перед сильным агрессором.

Так вот. Слабая власть. Сегодня она отчаянно слабая, когда медики кричат о помощи - что не обеспечены защитными костюмами в инфекционных больницах. Когда с экранов им обещают одно - а по факту больницы этого не получили до сих пор. Когда им за этот риск снижают зарплаты и надбавки, когда за отказ убирать в инфекционном отделении без защиты - увольняют с работы. Это беспрецедентно слабая власть в условиях нескольких кризисов - пандемии, войны и падения экономики.

И тогда что, друзья, мы видим? В сети появляются ролики владельцев украинских отелей, которые готовы бесплатно поселить у себя людей, не успевших выехать их области до закрытия границ. Появляются сообщения, что крупные предприятия покупают аппараты ИВЛ в украинские больницы. Народ бросает клич в соцсетях, когда нужны деньги и помощь - точно так же, как было в начале войны. Мне кажется, и тогда, и сейчас - это практически одни и те же люди.

И пусть это не вся Украина - но это все-таки Украина. И я никогда не буду поливать ее грязью из-за части циников и дураков, даже если их здесь много.

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