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8 апреля • обновлено в 05:26
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Власть в СССР специально спаивала народ: блогер раскрыл ужасную правду

2.2т
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Все годы существования СССР народ спаивала сама советская власть, и выгодно это было лишь ей одной.

Об этом написал блогер Максим Мирович в блоге на livejournal. Он вспомнил труд "Наркотики" философа Станислава Игнацкого. Он описывал алкоголь как "социальный наркотик", который позволяет избегать социальных бунтов и держит людей в повиновении.

"Да, идёт постепенная деградация, да, в таком обществе не появляется конструктивных гениев – но такое положение вещей полностью устраивало советскую власть. Лишь бы тихо было", – написал блогер.

Архивное фото

Архивное фото

Он напомнил, что бутылка водки в СССР стоила всего 2 рубля и 87 копеек, что в пересчете на средние зарплаты даже гораздо дешевле, чем она стоит сейчас. Такая стоимость была как раз удобной, чтобы "скинуться на троих" по рублю, что жёны выдали на обед в столовой, и оставалсь ещё 13 копеек на плавленный сырок "Волна", которым было удобно занюхивать выпитое.

Второй немаловажный факт, по словам блогера, это то, что водка была доступна всегда и везде.

"Даже в самом захудалом сельмаге, в котором и в лучшие времена не было ничего, кроме кильки в томате и кислого хлеба – всегда можно было увидеть ряды бутылок "Столичной", "Русской", "Московской" или "Пшеничной", – написал он.

Помимо водки, в СССР также производилось множество плодово-ягодных креплёных "вин", которые пили просто для того, чтобы напиться. Такие вина называли "бормотухой", "бырлом", "шмурдяком", а в Беларуси прижилось также названия "чернило" или "чарлик". По составу всё советское "чернило" было одинаковым – чуть забродивший компот из ягод или яблок с добавлением низкокачественного спирта, ароматизаторов и красителей.

По убеждению Мировича, в СССР не было ровно никакого стимула для того, чтобы заниматься саморазвитием и как-то себя улучшать.

Архивное фото

Архивное фото

"Частный бизнес в стране был запрещён, и сколь инициативным вы бы ни были, сколько энергии вы бы не имели – всё равно вашим потолком была бы зарплата в 140, максимум в 200 рублей. Не было никакого стимула искать что-то новое, ходить на какие-то курсы, что-то изобретать – за любое, даже самое гениальное изобретение (которое озолотило бы вас на западе), вам максимум дали бы почётную грамоту и премировали бы путёвкой в дружественную Румынию", – написал он.

Именно эта серая и одинаковая среда, по его мнению, где всё уже было решено и предопределено заранее, и из которой никак нельзя было выбраться, и толкала людей к бутылке. Зачем что-то читать, как-то улучшать свои навыки, если зарплату и так будут платить. Пьёшь на рабочем месте? Ничего, с работы не уволят – в СССР не должно быть безработных, это лучшее государство в мире! А там и до пенсии недалеко – она у нас гарантированная, и на выпивку точно хватит.

Архивное фото

Архивное фото

"Словом, советская система напоминала большую казарму или концлагерь, где все граждане походили на заключенных, просто мотающих свой "жизненный срок" в бесконечной скуке, серости и однообразии. От этого люди и начинали пить", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото времен СССР, на котором изображена огромная очередь в магазин "Кожгалантерея" на улице Большая Васильковская в Киеве.

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Автор
Глеб Иванов
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Зименков Андрей
Зименков Андрей
Ну, Мирович это брехло известное
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Власть в СССР специально спаивала народ ..." А спились только хоххлы, которым "народ" всё построил, сделав самую мощную республику в СССР - УССР, а они умудрились всё проссррать за 30-ть лет. Найдите мне еще одну такую республику бывшего СССР.
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