Власть в приходах изменится: в ПЦУ подготовили кардинальные реформы

Православная церковь Украины (ПЦУ) вводит открытый реестр для членов каждого церковного прихода — членство "по заявительному принципу".

Как сообщил митрополит Черкасский и Чигиринский ПЦУ Иоанн (Яременко), теперь каждый приход будет вести открытый реестр своих членов, которые будут принимать активное участие в финансово-хозяйственной, благотворительной, религиозно-просветительской деятельности общества, передает "Прочерк".

По его словам, такой подход должен демократизировать церковную жизнь, сделать мирян более ответственными за жизнь приходов, а также четко определить, кто в дальнейшем будет, а кто не имеет права решать судьбу прихода (в том числе и в юридических вопросах).

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"Мы должны отходить от единоличного руководства священника, привлекать мирян в жизнь храма", — отметил митрополит Иоанн.

Он привел пример: если в храме течет потолок, то за то, чтобы ее починить, будет отвечать не только священник, но и каждый мирянин; если в селе живет вдова, сирота, то за помощь им от общества также ответственный каждый член прихода.

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"В 2014 году, когда началась война на востоке, помогать армии брались всем приходом. Но мы увидели, что наши прихожане не столь адаптированы для решения других социальных проблем, в которых церковь может участвовать. Речь идет, например, о помощи бедным, одиноким матерям и тому подобное. Церковь должна дать понять каждому прихожанину, что он — член церкви, от которого также зависит, что происходит вокруг него", — добавил митрополит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний заявлял, что Православная церковь Украины рискует потерять Томос в случае восстановления УПЦ Киевского патриархата.

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