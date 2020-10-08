Власть скрывает правду о загруженности больниц из-за COVID-19, – Стефанишина

Народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина заявила, что власть скрывает правду о загруженности коек в украинских больницах из-за приближения местных выборов.

С таким заявлением она выступила вечером в четверг, 8 октября, в эфире ток-шоу "Право на владу".

По ее словам, официальные данные Кабмина о том, что мест в больницах в разгар коронавируса достаточно, являются ложными. Нардеп же настаивает, что мест нет, людей отправляют домой и не дают лечиться в больницах.

"Власть мухлюет с количеством свободных коек в больницах, которые предназначены для больных COVID-19. В областях есть разнарядки не класть людей в больницы. Потому что перед выборами власть не хочет, чтобы люди видели реальную картину пандемии в Украине", – заявила Стефанишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что в Украине не было первой волны COVID-19.

Состоянием на 8 октября в Украине официально подтверждены 244 734 случая COVID-19. Из них 5397 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.