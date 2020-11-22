Сегодня многие говорят, что Майдан невозможен, люди не выйдут. А кто тогда в 13 году думал, что начнётся такого масштаба революция??? Никто. Первое время вообще мало народу выходило. Может я ошибаюсь, поправьте, но развитие ситуации есть только в двух направлениях. Власть постепенно, но уверенно разрушает страну, согласитесь, что это так? Армию деморализуют, экономику фактически уничтожили, люди массово заражаются, больницы переполнены, кругом хаос и бардак.

Тем временем, власть провоцирует народ на столкновение всеми способами. У меня такое чувство и оно меня не покидает.

Второй вариант, столкновение таки происходит, что есть на руку и власти, чтобы все свалить на народное восстание и так же выгодно окуппантам. Дестабилизация – то, что им нужно для дальнейшей оккупации Украины. Два варианта и оба выигрышные для пророссийских сил.

Третий, оставить все как есть, но это и есть первый вариант с поэтапным разрушением. Грустно и печально получается. Могли ли мы в 14 году предположить, что в 2020 у нас будет такая ужасающая ситуация?? После кровавого Майдана, после стольких лет войны, потерь и боли...

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