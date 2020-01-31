"Власть прохладно относится к ПЦУ!" Выяснилось, почему Помпео встречается с Епифанием чаще, чем с Зеленским

Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины Епифаний второй раз за последние четыре месяца встретился с государственным секретарем США Майком Помпео.

Если 23 октября они общались в Вашингтоне, то на этот раз американец, во время своего визита в Украину, 31 января сам посетил главный храм ПЦУ – Михайловский собор и имел личную беседу со священнослужителем. Об этом второй написал на своей странице в Facebook.

При этом показательным является то, что даже президент Украины Владимир Зеленский таких личных встреч с госсекретарем США еще не имел. На этом акцентирует внимание ВВС, отмечая, что для США так важно общаться с предстоятелем автокефальной ПЦУ, чтобы влияние России в Украине было не таким сильным.

Зеленский, Помпео и Епифаний

По данным издания, в октябре прошлого года предстоятель ПЦУ во время встречи с Помпео рассказал ему о проблемах развития церкви, в частности, о позорной ситуации со свободой религией и вероисповеданием на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.

Тогда Епифаний поблагодарил американцев за двухпартийную поддержку Украины, а Помпео заявил, что США будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания. На этот раз тема разговора была похожа.

"Приятно встретиться снова с госсекретарем США Майклом Помпео уже в Украине. В нашем общении с ним акцентировал внимание на становлении и развитии ПЦУ, взаимодействии с обществом, государством и расширении наших международных связей, а также особо отметил вопрос преследования и систематического ограничения прав духовенства и общин ПЦУ на территориях временно оккупированного Крыма и Донбасса", – поделился впечатлениями от беседы с американцем 31 января Епифаний.

Кроме этого, показательно, что из-за его встречи с Помпео в США не состоялся разговор госсекретаря с главой отдела внешних церковных связей РПЦ митрополитом Иларионом. Тогда это вызвало определенный скандал в церковных кругах.

Помпео и Епифаний на встрече в Михайловском соборе Facebook/Митрополит Епифаний

А вот по мнению Епифания, его встречи с Помпео свидетельствуют, что Православную церковь Украины "признают как субъект".

"Русская православная церковь и подчиненная ей в Украине УПЦ МП не признают ПЦУ. Нынешнее руководство Украины сравнительно прохладно относится к ней, а глава СБУ публично заявлял, что он является прихожанином именно УПЦ Московского патриархата", – считают авторы материала.

Именно поэтому многие эксперты, в том числе и российские, заявляют о содействии независимой от России украинской церкви со стороны Соединенных Штатов.

"Была, возможно, поддержка США и других стран, которые болеют за то, чтобы Украина была независимым государством и не было такого сильного влияния со стороны РФ", – признался митрополит Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 октября, в рамках первого визита как предстоятеля Православной церкви Украины в Соединенные Штаты Америки Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с государственным секретарем США Майком Помпео.

Помпео прибыл с официальным визитом в Украину в четверг, 30 января. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Помпео говорил, что намерен "выразить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины" и принять участие в церемонии памяти погибших на Донбассе.

На встрече с Зеленским госсекретарь США обсудит борьбу с коррупцией. А уже 1 февраля глава Госдепа отправится в Минск (Беларусь).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!