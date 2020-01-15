"Власть не вечна": Филатов призвал не голосовать за децентрализацию

Мер Днепра Борис Филатов призвал Верховную Раду не голосовать за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Как он написал на своей странице в Facebook, все местное самоуправление, мэры, Европейский союз, немецкие и канадские партнеры категорически против изменений. В подтверждение этому он добавил к посту скриншоты сообщений посольств Германии и Канады, в которых говорится о том, что изменения в Конституцию относительно децентрализации не отвечают требованиям об укреплении прав граждан.

"Непрозрачно, в нарушении прав территориальных громад, без широкого общественного обсуждения, "слуги народа" хотят перекроить Конституцию. Ну ок. Дерзайте. Власть не вечна. И вы скоро это узнаёте", – написал Филатов.

Борис Филатов dnepr.info

Отметим, что 15 января в повестке дня Верховной Рады Украины запланировано голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.

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