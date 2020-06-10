Власники "Укркінохроніки" хочуть всю територію: вимагаємо втрутитись

Александр Ткаченко Общество 21:34, 10.06.2020

Нові власники "Укркінохроніки" активувались і за допомогою Київради намагаються отримати в своє розпорядження всю територію кіностудії — площею 2,41 га. Є відчуття, що на такий поспішний крок їх підштовхнуло розслідування правоохоронних органів, яке ще будучи депутатом ініціював разом із комітетом. Думаю, це розслідування відкриє багато цікавих нюансів. Та намагання цілковито присвоїти державну власність — ми не допустимо. І повернемо те, що уже було вкрадено.

Сьогодні підготували листа на мера Віталій Кличко. Вимагаємо не допустити і втрутитись у процес надання у постійне користування земельної ділянки "Укркінохроніки". Бо заразом вони можуть присвоїти корпус університету ім. Карпенка-Карого і житловий будинок ОСББ, які знаходяться на території кіностудії.

Kinokolo

Сподіваюсь, мер прийме правильне рішення і не стане на бік скандального забудовника пана Комарницького, який уже заволодів частиною території і планує там будівництво житлового будинку.

Комментировать
Общество

Смотрите также

"Рассказывают сказки": в Крыму исчерпаны все запасы пресной воды

Медведчук стал совладельцем "1+1": журналисты отследили цепочку фирм

"Дали четкое указание!" Порошенко раскрыл детали разговора с Венедиктовой

Россию заподозрили в подготовке сепаратистского сценария на юге Украины

"О последствиях спросите у Януковича!" Порошенко под ГБР обратился к Зеленскому из-за преследований