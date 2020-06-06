Данилыч позвонил...

Тридцать лет существует Страна и все эти десятилетия мы продолжаем борьбу с телефонным правом за автономию решений и непересекаемость интересов, дабы победить коррупцию.

Страна валится и дальше, но казалось бы, в эпоху прозрачности и открытости, демократии и электронных сервисов, полной анархии и безвластия по всем вертикалям, телефонное право умерло и невозможно его уже воскресить, но... Нет!

Оказывается я сильно ошибся, потому что в кабинете раздался звонок и ... кому-то Данилыч позвонил!

Как раньше, когда-то в далекие времена, когда Украина выбирала как и куда, когда открывали три раза мост, а дорогу в Одессу строил Биг Бос.

Разрезал тишину электронный зов.

Звонил он, Данилыч...

Как в те времена, что на Севере страны, на родине Зубров для охоты леса берегли. Где наш президент выпивал по сто грамм, а батька с улыбкой Зубровку разливал.

Разъярённо слушателя ища, трубка призывала жертву палача.

Опять позвонил Данилыч...

Как тогда, чтобы стать владельцем завода, верно клятву держать улыбаясь народу, выкупая акции, славя приватизации. Слушая гитарных струн звон, напивая под водочку русский шансон, кабмин без камер заседал, по личному звонку распределяя промышленный потенциал.

И вновь строгий телефона звон, все утихли выключили шансон.

Это звонил Данилыч...

Коррупция, милиция, шахты и леса, заводы и фабрики, царская рука, коллеги, партнеры, губернаторы и министры, все быстро менялось, все были близко, но все замерло и останавливалось, когда раздаивался звонок, потому что звонил САМ он....

Звонил сам Данилыч!

—————//—-/-/—————-//-//-/-///

Время шло и все менялось, никто в серьез уже про телефонное право и не вспоминал, но вот сегодня вновь вернулась эта прекрасная традиция телефонного права.

Опять позвонил Данилыч!

Да, взял позвонил президент президенту. И по обычному телефонному звонку 150 тысяч человек перестали быть важными для нашего главы государства, всего один звонок бывшего гаранта сделали их немыми скотами, которые должны подчиниться всему одному звонку бывшего, который вспоминает охоту и делает одолжение своим воспоминаниям через годы.

Да одним звонком сотни тысяч стариков и детей, десятки предприятий и организаций превратились в быдло и рабов, что не имеют право на комфортную жизнь в своей стране, на удобные дороги и скорую помощь, на правильную организацию коммуникаций и логистику, которая была проанализирована и подготовлена за деньги налогоплательщиков.

Все эти экономики и социальные вопросы простых людей были выброшены в урну по факту одного единого звонка.

Телефонное право это раболепие, если в голове, Владимир Зеленский, у вас сидит раб и лизоблюд, то именно тогда, один звонок плюет в тысячи лиц граждан, а вы пытаясь угодить одному и нарушаете веру в справедливость, унижаете и насилуете сотни тысяч людей.

Вам просто позвонил Данилыч...