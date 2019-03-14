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Володимир В&#39;ятрович
Володимир В'ятрович
Історик, голова Українського інституту національної пам'ятіВсе статьи автора

РФ обвинила меня в нацизме? Весело

2.2тЧитать материал на украинском

Следственный комитет России заподозрил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича в преступлении "против мира и безопасности человечества". По данным следствия, Вятрович якобы с конца 2014 года и по настоящее время отрицает факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении военных преступников европейских стран. В том числе им оспаривается принадлежность украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения.

В комментарии OBOZREVATEL Владимир Вятрович сказал по этому поводу следующее:

Весело. Во-первых, с юридической точки зрения мне интересно, каким образом какой-то псевдоюридический бред Российской Федерации должен распространяться на территорию суверенной Украины и на меня как на гражданина Украины.

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Во-вторых, с исторической точки зрения. Я очень тщательно изучал материалы Нюрнбергского процесса, которые, к сожалению, никогда не были изданы в полном объеме на русском языке. Очевидно, не случайно, так как именно в материалах Нюрнбергского процесса есть документы, которые свидетельствуют о борьбе Организации украинских националистов против нацизма. Очевидно, что эти документы противоречат установкам советской, а теперь - современной российской пропаганды о якобы коллаборационизме бандеровцев. Именно поэтому эти документы никогда не были опубликованы в Российской Федерации.

РФ обвинила меня в нацизме? Весело

Микроскоп

Я убежден, что сегодняшняя Россия воспроизводит советские мифы, связанные со Второй мировой войной, которые не имеют ничего общего ни с решениями Нюрнбергского процесса, ни тем более с объективом видением того, чем была Вторая мировая война. В частности, и для украинцев.

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Автор
Володимир В&#39;ятровичВолодимир В'ятрович
Тема
Российско-украинский конфликт
Теги
ИсторияИстория УкраиныИнститут национальной памяти
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Комментарии
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Вятровича обвинять в нацизме. Ну это глупо. В невежестве. да, в конформизме, ограниченности. Не не боец. Глупыш.
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Гноблю Бандерлогов
Гноблю Бандерлогов
Что за бред хрюкает эта тупая хохлосвинья?)))Эй,хохлотролли!А,ну-ка, скиньте ссылку на документы Нюрбенгерского процесса,в которых будет сказано о борьбе уСраинских националистов против против нацизма!)))
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Та вони там всі йобнуті в тому )(уйлостані обсіраному. Нема на кого звертати увагу
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