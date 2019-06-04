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Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
ИсторикВсе статьи автора

Кернес - не арбитр. Памятник Жукову надо сносить!

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В Харькове возник конфликт вокруг сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову. По словам спикера президента Украины Юлии Мендель, Владимир Зеленский убежден, что вопрос должен решаться на уровне местной общины с участием мэра в качестве арбитра. Мендель также обратила внимание на правовую коллизию в законе о декоммунизации – с одной стороны, он требует сноса памятников советским деятелям, а с другой, допускает исключения, если речь идет о сопротивлении и изгнании нацистских оккупантов с территории Украины.

Во-первых, нельзя перекладывать ответственность на местную общину, тем паче когда речь идет о действующем в Украине законе. Соответственно, местная община не может решать, выполнять закон или не выполнять.

Во-вторых, я считаю критически неправильным предложение о том, что арбитром в этой ситуации должен был бы быть харьковский городской голова Кернес. Он не арбитр. К сожалению, это человек, который спровоцировал обострение этой ситуации в Харькове – спровоцировал тем, что закон о декоммунизации до сих пор не выполнили в Харькове. В частности, своими заявлениями о возможном переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.

В Харькове снесли памятник Жукову

В Харькове снесли памятник Жукову

times.kharkiv.ua

Соответственно, это человек, который не является сторонним в этом процессе, а четко занимает позицию одной из сторон. И это сторона, которая идет на нарушение закона.

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Что касается заявлений о якобы юридической коллизии. На самом деле, никакой юридической коллизии в законе о декоммунизации нет. Упомянутые спикером президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", подпункты г) пункта 4 части 1 статьи 1, сносу подлежат, цитирую: "памятники лицам, которые занимали руководящие посты". Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-1944 годах, министром обороны СССР в 1955-1957 годах, занимал руководящие посты в высших органах власти. Поэтому его памятник, по сути, является символом коммунистического тоталитарного режима, и четко подпадает под пункт 6 статьи 7, который требует демонтировать такие объекты.

Исключения, о которых упоминала спикер, касаются только деятелей науки и культуры. Очевидно, что Жуков не был деятелем науки или культуры.

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Таким образом, ни исключений, ни коллизии здесь нет. Исключения не распространяются на памятник, а тем паче на улицу имени Жукова. И мы ни в коем случае не можем говорить о непредвзятом подходе к этой проблеме харьковского городского головы.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Владимир ВятровичВладимир Вятрович
Темы
ЭксклюзивДекоммунизация в Украине
Персона
Геннадий Кернес
Место
УкраинаХарьков
Тег
История Украины
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Тебе бы башку снести, всё равно там ничего нету.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кувалдин Иван, ляпаєш, як і всьо чмирйо. Так іди і зроби. Тельбухи задрижали?
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Golan Sim
Golan Sim
С памятником маршалу Жукову разберутся сами харьковчане на своём РЕФЕРЕНДУМЕ, и их не интересует мнение галичанского кретина пидровича.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Golan Sim, ти такий демократичний ольгіно вєщаєш?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Golan Sim, а закон України їх цікавить? Не подобається закон так змініть, якщо вдасться. А не вдасться змінити, тоді виконуйте.
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